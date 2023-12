Presidente da Guiana diz que Essequibo é “inegociável”

Em entrevista, Irfaan Al disse que não cederá território para Nicolás Maduro; os 2 se encontrarão na 5ª feira (14.dez)

O presidente da Guiana, Irfaan Al, disse que não negociará Essequibo com Maduro e que pretende enfatizar no encontro de 5ª (14.dez) que qualquer contestação sobre a soberania do território deve ser apresentada ao Tribunal Internacional de Haia Reprodução/Instagram

PODER360 11.dez.2023 (segunda-feira) – 23h22



O presidente da Guiana, Irfaan Al, disse que não cederá nenhuma parte da região de Essequibo reivindicada pela Venezuela. Ele se encontrará com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, na 5ª feira (14.dez.2023) em São Vicente e Granadinas para discutir o atrito entre os 2 países.

Irfaan disse que não negociará Essequibo com Maduro e que pretende enfatizar no encontro de 5ª (14.dez) que qualquer contestação sobre a soberania do território deve ser apresentada ao Tribunal Internacional de Haia. A corte é a instância da ONU (Organização das Nações Unidas) responsável por resolver disputas entre países. As declarações foram dadas em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.

O presidente da Guiana falou durante a inauguração de uma rotatória no domingo (11.dez), uma das primeiras obras financiadas pelo petróleo descoberto pela ExxonMobil em Essequibo. Na ocasião, o Irfaan Al afirmou que a acusação de Maduro sobre uma suposta nova forma de colonialismo imposta pela petrolífera norte-americana no território é apenas uma tentativa de “inflar” uma “retórica hipócrita”.

Nesta 2ª feira (11.dez), Maduro confirmou que se encontrará com o líder da Guiana na 5ª feira (14.dez). Em carta direcionada ao primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, o venezuelano voltou a falar em um legítimo direito do país sobre Essequibo e expressou sua intenção de discutir a interferência norte-americana na disputa.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para reunião em São Vicente e Granadinas. O petista, contudo, não irá ao encontro e enviará o assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim.

A Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e a Caricom (Comunidade do Caribe) vão mediar a reunião entre os 2 líderes. Em carta enviada para Maduro e Ali, o premiê de São Vicente e Granadinas disse que o encontro será “histórico” e “um sucesso”. Leia a íntegra do documento (PDF – 348 kB).

ENTENDA Os venezuelanos votaram e aprovaram, em 3 de dezembro, em referendo sobre a anexação da região de Essequibo, que corresponde a 74% do território da Guiana. A medida, de caráter consultivo, foi anunciada por Maduro em 10 de novembro.

A disputa entre os países dura mais de 1 século. Essequibo tem 160 mil km² e é rica em petróleo e minerais, além de ter saída para o Oceano Atlântico.

Em 11 de novembro, o governo da Guiana classificou a medida como provocativa, ilegal, nula e sem efeito jurídico internacional. Também acusou o líder venezuelano de crime internacional ao tentar enfraquecer a integridade territorial do Estado soberano da Guiana.