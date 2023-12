Presidente da Turquia compara premiê de Israel a Hitler

Tayyip Erdogan disse que “não há diferença” entre os ataques de Israel a Gaza e o tratamento dado pelos nazistas ao povo judeu

Na imagem, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan Divulgação/ Presidency of The Republic of Turkiye – 7.fev.2023

27.dez.2023



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, declarou que não há diferenças entre o ditador nazista Adolf Hitler e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em discurso realizado nesta 4ª feira (27.dez.2023). O líder turco comparou os ataques israelenses à Faixa de Gaza ao tratamento dado pelos nazistas ao povo judeu. As informações são da agênca Reuters.

Em publicação no X (antigo Twitter), o perfil oficial do premiê de Israel respondeu à fala do presidente citando as investidas da Turquia contra os curdos. No sábado (23.dez), o país atacou bases, abrigos e instalações petrolíferas supostamente vinculadas ao PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão, na sigla em curdo).

“Erdogan, que comete genocídio contra os curdos e detém o recorde mundial de prisão de jornalistas que se opõem ao seu regime, é a última pessoa que pode pregar moralidade”, escreveu.

Netanyahu declarou ainda que Erdogan seria próximo dos líderes do Hamas e comparou o grupo ao Estado Islâmico. A associação entre as organizações é um dos motes de Israel na guerra.

No início deste mês, Tayyip Erdogan defendeu a criação de 2 estados, com o reconhecimento de Israel e Palestina enquanto nações distintas. Ele também afirmou que não identifica o Hamas como uma “organização terrorista”. Erdogan já havia declarado que prefere chamar a organização de “grupo de libertação” que “luta para proteger suas terras e seus cidadãos”.