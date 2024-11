Presidente da UPB e prefeitos baianos se reúnem com Rui para pedir agilidade em obras

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho de Belo Campo (PSD), e outros prefeitos baianos discutiram ações do Novo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT). O objetivo tem como meta acelerar obras de infraestrutura nas cidades. O encontro ocorreu nesta terça-feira (19) em Brasília (DF).

Na reunião, os prefeitos também pediram apoio do Governo Lula para a aprovação da PEC 66. O projeto, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê um refinanciamento da dívida previdenciária e uma nova regra para pagamento de precatórios.

A medida é prioridade do Movimento Municipalista para o encerramento dos atuais mandatos em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estiveram presentes os prefeitos Léo de Neco, de Gandu, no Baixo-sul; Luciano, de Euclides da Cunha, no Nordeste Baiano; Júlio Pinheiro, de Amargosa, no Vale do Jiquiriçá; e o prefeito Quinho, que além da UPB representa também a região Sudoeste.