Presidente do PL pede desculpas a Bolsonaro por elogiar Lula

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pediu desculpas ao ex-presidente Jair Bolsonaro por ter elogiado a popularidade de Lula durante uma entrevista. Em uma conversa com apoiadores em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou as declarações de Costa Neto, afirmando que elas estavam prejudicando o partido. Em um telefonema na noite de segunda-feira, o mandatário do PL explicou ao correligionário que suas palavras foram tiradas de contexto e se retratou pelos elogios ao petista. Em resposta, Bolsonaro pediu que Costa Neto e outros membros do PL tenham cuidado com declarações desse tipo no futuro. Deputados ouvidos pela reportagem afirmaram ter recebido uma recomendação para não comentar o assunto em suas redes sociais. Durante a ligação, Bolsonaro também teria dito a Costa Neto que o PL é o melhor partido de direita no momento.

Em entrevista ao jornal “O Diário”, Costa Neto comparou Lula e Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente petista é uma figura extremamente popular e que sua trajetória é um fenômeno. Ele ressaltou que Lula tem prestígio e é conhecido por todos os brasileiros, enquanto Bolsonaro teve apenas um mandato. Após suas declarações viralizarem, o presidente dos liberais publicou uma mensagem em suas redes sociais reiterando sua lealdade e afirmando que sua fala foi tirada de contexto. Ele ressaltou que é fiel aos seus princípios. Bolsonaro, ao saber dos elogios de Costa Neto a Lula, criticou o presidente do PL, afirmando que suas declarações absurdas poderiam implodir o partido.