Presidente do Vitória confirma atraso no pagamento do 13º salário

Os funcionários do Vitória ainda não receberam a segunda parcela do 13º salário, que deveria ter sido paga há uma semana, no dia 20 de dezembro. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Fábio Mota, ao CORREIO. O dirigente acredita que o valor será quitado até sexta-feira (30).

“Sim, devemos a segunda parcela. Deveremos pagar até dia 30”, disse.

O presidente do Vitória ainda afirmou que os salários estão em dia. De acordo com Fábio Mota, a dívida é relativa aos pagamentos dos funcionários, e não dos atletas.

O 13º salário tem natureza de gratificação natalina, e está previsto na Lei 4.749/1965. A segunda parte representa metade do salário que o funcionário ganha. Mas, sobre ela, incidem os descontos, como imposto de renda e INSS, o que faz com que seja menor do que a primeira parcela, sobre a qual incide apenas o FGTS.

Segundo Fábio Mota, o valor que estava programado para realizar o pagamento da segunda parcela do 13º salário teve que ser utilizado para quitar o débito com o Cianorte, pela contratação de João Gabriel. Para não ficar impedido de registrar novos jogadores, o Vitória agiu rapidamente e acertou com o clube do Paraná o pagamento de R$ 178 mil.