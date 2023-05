Preso em cela individual Brennand reclama de extradição: “Tô podre”

São Paulo – Acusado de estupro, ameaça, tortura e cárcere privado, o empresário Thiago Brennand, 43 anos, reclamou da própria situação após ser extraditado dos Emirados Árabes e chegar ao Brasil na noite de sábado (29/4).

“Estou podre (…). Eu estou literalmente há dois dias com a mesma roupa”, disse Brennand, em conversa com um interlocutor não informado, divulgada pelo programa Fantástico, da TV Globo.

Antes da extradição, Brennand estava preso em Abu Dhabi e foi entregue pelas forças de segurança locais à Polícia Federal (PF) brasileira no Aeroporto de Dubai. O voo fez escala em Paris e chegou mais de uma hora atrasado ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Apesar da forte escolta, Brennand veio sem algemas, sentou nos fundos do avião e só teve as mãos presas após desembarcar no Brasil. Ele tentou esconder as algemas colocando um casaco vermelho por cima. Também usava boné e máscara preta, por orientação da PF.

thiagobrennand

Brennand estava no exterior e voltou para o Brasil presoFábio Vieira/Metrópoles

Thiago Brennand desembarca escoltado em São Paulo 01 Fábio Vieira Metrópoles

Thiago Brennand desembarca escoltado em São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Thiago Brennand desembarca em São Paulo 01 Fábio Vieira Metrópoles

Thiago Brennand desembarca em São PauloFábio Vieira/Metrópoles

Cela individual em cadeia superlotadaBrennand dormiu na carceragem da PF, onde recebeu a visita do filho de 17 anos, e passou depois por audiência de custódia.

Neste domingo (30/4), o empresário foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, onde vai ficar pelo menos dez dias sozinho em uma cela.

Com 521 vagas, a unidade está superlotada e abriga atualmente 782 presos, de acordo com relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa cadeia é destinada a presos provisórios acusados de crimes sexuais.

Thiago Brennand

Empresário Thiago Brennand virou réu em seis processosDivulgação/Facebook

Thiago Brennand

Thiago Brennand foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por estuproReprodução

Thiago Brennand em hotel de Abu Dhabi

Brennand foi preso em Abu Dhabi, mas pagou fiança e acabou liberadoReprodução/TV Globo

Thiago Brennand em hotel de Abu Dhabi

Brennand foi preso por agredir atriz e modelo em uma academiaReprodução/TV Globo

Representante das vítimas de Brennand, o advogado Márcio Janjacomo comemorou a extradição do réu. “A prisão dele significa que o Brasil tem instituições fortes”, disse.

O advogado disse, ainda, ter conversado com as vítimas nas últimas horas. “Todas estão encorajadas a ficar de frente a Thiago Brennand e ratificar todas as acusações”.