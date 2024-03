3ª Trilha da Mulher ocorreu no domingo (10); veja fotos

Terceira edição da Trilha da Mulher (Foto: Marley Ribeiro)

Com mais de 200 participantes, a terceira edição da Trilha da Mulher em Teixeira de Freitas foi um momento para fortalecer a autoestima e a qualidade de vida das mulheres. Realizado no domingo (10), o evento — realizado pela Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Esporte — buscou incentivar a prática esportiva no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

O Parque de Exposições foi o ponto de partida da trilha, que contou com um percurso de 6,5 quilômetros. Além de promover saúde e bem-estar , a 3ª Trilha da Mulher também reforçou valores como solidariedade: todas as inscrições foram confirmadas com a entrega da doação de 01 lata de leite em pó de 380 gramas, destinada à Casa da Criança Renascer. Café da manhã e muitos brindes foram oferecidos aos participantes.

Para Sandra Drago, secretária de Esporte, “homenagear as mulheres teixeirenses é o nosso principal objetivo, oferecendo uma manhã focada na saúde em meio a essa natureza linda que a nossa cidade oferece. Todas saem contentes, animadas e o principal: valorizadas”.

A trilha contou com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, além das empresas Flor de Minas Manipulação, Clínica Dra. Soliana Demuner,Coopmista, Sigo Adventure, 18º GBM, Supermercado Faé e Posto Gef.

Terceira edição da Trilha da Mulher (Fotos: Marley Ribeiro)

