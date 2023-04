Preta Gil revela que teve infecção generalizada durante tratamento contra câncer

Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seus seguidores sobre sua saúde. No vídeo postado em seu perfil no Instagram na noite deste domingo (16), ela falou sobre o seu tratamento contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro deste ano.

A cantora revelou que não teve como dar notícias antes porque enfrentou um quadro de septicemia (grave infecção generalizada do organismo) no final de março.

“Logo no começo do meu tratamento oncológico, eu falei que viria aqui todas as semanas para contar como eu estava mas, infelizmente, nesse último mês eu não pude estar aqui porque tive um imprevisto que me impossibilitou”, disse.

“No dia 23 de março, eu passei por uma septicemia, um choque séptico, causado por uma bactéria que entrou no meu organismo. Existem algumas possibilidades para que essa bactéria tenha entrado e os médicos acham que foi através do meu cateter, que eu fazia quimioterapia. Foram momentos difíceis, passei por momentos delicados […] agora estou bem, recuperada, ainda fazendo uma reabilitação. Tive algumas sequelas por conta da sepse, mas estou sendo tratada. Minha cabeça e meu espírito estão bem, eu recebi uma enxurrada de amor da minha família e dos meus amigos”, continuou.

De acordo com a artista, ela deve retornar ao tratamento oncológico em três semanas, quando irá finalizar o período de reabilitação necessário por conta da sepse.

Logo após a postagem, uma série de fãs e amigos, como Tatá Werneck, Marcos Mion, Ludmilla, Lore Improta, Angélica e Pabllo Vittar, deixaram mensagens positivas para ela.

