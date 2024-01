Previsão do IBGE indica redução na safra de milho no Brasil em 2024

Em previsão divulgada nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a safra de milho no Brasil em 2024 deve ser de 116,9 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 10,8% em relação ao ano anterior. Este é o terceiro Prognóstico para a Produção Agrícola do IBGE deste ano. Vale ressaltar que essa estimativa é 1,4% menor do que a prevista anteriormente.

A primeira safra de milho, que ocorre no início do ano, está projetada em 26,8 milhões de toneladas para 2024, o que representa uma queda de 3,3% em relação a 2023. Já a segunda safra, que ocorre após o plantio da soja, deve somar 90,1 milhões de toneladas, uma redução de 12,8% em relação ao ano anterior. De acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul, que teve sua safra de 2023 prejudicada pelo clima, deve ter uma recuperação na produção em 2024. No entanto, nos demais estados produtores, espera-se uma queda na produção. Isso se deve à falta de chuvas na região Centro-Oeste e ao excesso de água no Sul, além dos preços que não reagiram como o esperado.

Além disso, as condições climáticas desfavoráveis também afetaram o plantio da soja em algumas regiões produtoras, o que reduziu a janela de plantio para a segunda safra de milho. Com exceção de São Paulo e Pará, a safra de milho deve cair nas demais unidades da federação produtoras, devido às expectativas negativas com o clima e ao declínio da área plantada.