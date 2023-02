PRF flagra caminhoneiro portando anfetaminas em Eunápolis

Os comprimidos são utilizados por alguns profissionais de transporte como inibidores de sono

Um profissional do volante foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de sexta-feira (10), portando 5 comprimidos de anfetaminas, conhecida popularmente como “rebite”. O flagrante ocorreu durante fiscalização no quilômetro 720 da BR 101, em Eunápolis (BA).

Era por volta das 19 horas, quando os policiais abordaram o caminhão M.BENZ/L 1418. Durante a fiscalização, a equipe constatou, através da leitura do disco diagrama do tacógrafo, que o condutor estava dirigindo a mais de 24 horas ininterruptamente. O motorista negou ter feito uso de qualquer substância inibidora de sono, porém, os policiais encontraram 5 comprimidos de anfetamina no interior do veículo.

Diante dos fatos, foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de porte de drogas para consumo (art. 28 da Lei 11.343/2006). O motorista assinou termo de compromisso para comparecer perante o juiz quando for intimado.