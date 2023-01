Planalto não vê candidatura de Rogério Marinho como ameaça no Senado

O governo Lula está despreocupado com a eleição para a presidência do Senado. O presidente e seus auxiliares mais próximos dizem que Rogério Marinho, do PL, não representa uma ameaça à recondução de Rodrigo Pacheco.

O Planalto avalia que Marinho atingirá, no máximo, 30 votos na disputa com Pacheco. Para o governo, a eleição deste ano em nada se assemelha ao pleito de 2019, quando Davi Alcolumbre venceu com 42 votos, um a mais do que o mínimo necessário para levar no primeiro turno.

Aliados de Lula no Legislativo veem a manutenção da candidatura de Marinho como uma forma de o PL conseguir assentos na Mesa do Senado.

A reeleição de Pacheco é fundamental para a governabilidade de Lula. O Senado ganhou diversos representantes bolsonaristas em outubro do ano passado, o que tornou a Casa um território conflagrado para o Planalto.