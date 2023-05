PRF na Bahia prende mais dois foragidos em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens nas rodovias federais do estado da Bahia. As prisões aconteceram em trechos dos municípios de Eunápolis e Ribeira do Pombal.

Na sexta-feira (05), em Eunápolis, por volta das 11h15, equipe da PRF abordou o condutor de um ciclomotor na altura do quilômetro 715 da BR 101.

Os PRFs realizaram uma checagem detalhada e após consulta nos sistemas de segurança, ficou constatado que o motociclista possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de crime de roubo qualificado.

O mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória foi expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis e tem validade até outubro/2030.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.

Já no domingo (07), em Ribeira do Pombal, às 19h00 uma equipe da PRF realizava fiscalização de combate à criminalidade no KM 176 da BR 110, quando deu ordem de parada a um veículo GM/Classic. Na condução do veículo estava um homem de 41 anos.

Após consulta nos sistemas de segurança, ficou constatado que o motorista possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O documento foi expedido pela 2ª Vara de Família de Salvador. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis.