PRF recupera carro furtado em Minas Gerais, em Eunápolis

Equipe da PRF realizava policiamento ostensivo, quando deu ordem de parada ao veículo, conduzido por um homem de 48 anos. Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta detalhada nos sistemas da polícia.

Durante a vistoria nos caracteres do Hb20, a equipe constatou indícios de adulteração em alguns elementos identificadores e verificaram que o carro circulava com placas clonadas.

Após consulta aos sistemas informatizados da polícia, os policiais constataram que se tratava de um veículo furtado, conforme registro da queixa efetuado em junho/2022 no município de Betim (MG).

Aos policiais, o motorista relatou que adquiriu o veículo há cerca de 4 meses. Disse também que o negócio foi fechado mediante a troca em outro carro usado e mais uma parte em dinheiro. Por último informou que o vendedor disse a ele que iria quitar o financiamento para fazer transferência de propriedade do bem.

O veículo e o homem que reside em Porto Velho (RO) foram apresentados a autoridade policial da Delegacia de Polícia Judiciária local. O crime de receptação está previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

O combate às fraudes veiculares é uma das áreas de atuação ordinária da PRF e ações pontuais são realizadas sempre que se constata uma maior incidência desse tipo de crime em determinadas regiões do país.

Sistema SINAL

Com o sistema SINAL, o cidadão que tiver seu veículo roubado, furtado, com perda de sinal, em seqüestro ou clonado, poderá fazer um cadastro do referido veículo no portal da PRF. Para cadastrar casos de roubo ou furto de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.