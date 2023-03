PRF resgata pássaros silvestres transportados irregularmente em ônibus na Bahia

Policiais rodoviários federais resgataram quatro pássaros silvestres, no Km 830 da Br 116 trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação aconteceu na tarde desta terça-feira (28).

Equipe da PRF em fiscalização de enfrentamento a criminalidade, ao abordar um ônibus de viagem, encontraram 04 aves silvestres aprisionados e escondidos dentro de sacolas.

Os animais das pássaro-preto e trinca-ferro estavam confinados em compartimento escuro e sem ventilação, demonstrando total falta de higiene e cuidados.

O responsável pelos animais foi identificado e não apresentou documentação emitida por órgãos ambientais. Questionado, ele informou que ‘pegou’ as aves no estado de Minas Gerais e que estava levando para criação na zona rural de Alagoas.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o passageiro de 35 anos responderá na Justiça por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605/98.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde receberão os primeiros cuidados para depois serem devolvidos a natureza.