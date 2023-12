Animal provoca acidente com morte em rodovia de Itamaraju

Um motociclista morreu num grave acidente, após se envolver na colisão com animal solto na rodovia BA-284, que liga os municípios de Itamaraju e Jucuruçu, durante o período noturno de segunda-feira (25) de dezembro, feriado de Natal.

O condutor da motocicleta Honda de cor vermelha, transitava pela rodovia estadual, quando foi surpreendido pelo animal, que estava solto em ponto de reta com decida. Com o impacto o motociclista foi lançado contra o solo.

O homem identificado como BELMIRO BATISTA DO NASCIMENTO NETO (26 anos), ao ser localizado não apresentava sinais vitais.

As autoridades policiais foram mobilizadas com relatos sobre o acidente.

O delegado Ricardo Amaral, durante o plantão regional da 8ª COORPIN da polícia civil autorizou o levantamento cadavérico e o servidor público Anderson Barbosa, promoveu a remoção do corpo, que foi transferido para o IML de Itamaraju.

O veículo foi removido da via, juntamente com o animal que causou o trágico acidente. O proprietário do animal, poderá ser responsabilizado pelo acidente.