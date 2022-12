Primeira governadora do Ceará, Izolda Cela será número 2 do MEC

Primeira governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT) será a secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O nome foi anunciado nesta terça-feira, 27, pelo futuro ministro da Educação Camilo Santana. Ela chegou a ser cotada para assumir a pasta, mas o presidente eleito optou por Santana. O cargo é a segunda função mais importante de um ministério. Ela coordenará as demais secretarias do órgão, além de entidades vinculadas à pasta. Izolda também auxiliará Santana com a implementação de ações voltadas à educação e supervisionar a aplicação do orçamento federal. Pelo Twitter, a atual governadora do Ceará informou que aceitou o convite. “Aceitei, com muita honra, o convite do ministro Camilo Santana para ser secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC). Trabalharemos com empenho e compromisso para a melhoria da educação do Brasil”, escreveu Izolda. Natural de Sobral (CE), ela assumiu o comando do Estado após o próprio Camilo Santana deixar o governo cearense para disputar as eleições deste ano. Ele foi eleito senador. Izolda tem 61 anos é professora e psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará e mestre m Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e possui especialização em Gestão Pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). “Conhecimento da realidade, prioridades e metas claras são bússola para o serviço”, completou a futura secretária-executiva do MEC.

