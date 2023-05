Primeiro caso da subvariante arcturus da Covid-19 é identificado em São Paulo

O primeiro caso da subvariante XBB.1.16 da Covid-19, também conhecida como arcturus, foi identificado em São Paulo. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) confirmou a informação na noite desta segunda-feira, 1º. No entanto, o caso foi notificado na última sexta-feira, 28. O paciente é um homem, de 75 anos, acamado e com comorbidades. Ele apresentou os sintomas de síndrome gripal e febre persistente no dia 7 de abril. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o homem foi levado para atendimento em um hospital privado da capital e teve alta na última quinta-feira, 27. O paciente tem o esquema vacinal completo contra a Covid-19, inclusive, com a dose da Pfizer bivalente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora a subvariante. A Secretaria de Saúde de São Paulo ainda disse que, até o momento, a arcturus não apresentou gravidade ou aumento no número de casos no município. “A SMS reforça a importância de completar o esquema vacinal contra a Covid-19, inclusive com a Pfizer bivalente, para se proteger contra formas graves da doença”, disse em nota. Entre os principais sintomas causados pela nova variante estão irritação nos olhos, tosse seca e febre.

