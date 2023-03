Primeiro Condomínio Inteligente da Bahia tem obras avançadas e quase 50% dos lotes vendidos

SmartCity Costa de Arembepe promete ser um divisor de águas, oferecendo condições seguras, tecnológicas e sustentáveis de moradia no Litoral Norte do estado

A Bahia está próxima de assistir à inauguração do primeiro condomínio inteligente de todo o estado. Com obras a todo vapor e cronograma antecipado, o SmartCity Costa de Arembepe corre o risco de surpreender e ser entregue antes mesmo do prazo, setembro de 2024. Localizado em uma área em expansão no distrito de Arembepe, em Camaçari, na região Metropolitana de Salvador, o empreendimento de alto padrão já tem quase a metade dos 164 lotes disponíveis vendidos.

Apesar de estar próximo das praias mais desejadas do Litoral Norte da Bahia, o empreendimento é o primeiro de um conjunto de condomínios que serão construídos no lado oposto da rodovia BA-099 (Estrada do Coco), garantindo tranquilidade para quem escolheu a região como moradia e não apenas nos períodos sazonais de veraneio.

Planejado sob um escopo inovador e único no estado, o empreendimento já promove uma verdadeira corrida por quem aguardava pela chegada do primeiro residencial com perfil de primeiro mundo, de fato, com padrões construtivos inéditos em terras baianas. São mais de 23.000m² de área verde preservada em um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer e uso de tecnologia avançada em segurança patrimonial.

Com todos os alvarás e licenças liberados, o condomínio começou a ser construído em janeiro de 2022 e já concluiu etapas cruciais de fundação como a retirada da vegetação autorizada legalmente, terraplanagem, abertura das vias, implantação da drenagem pluvial, da rede de abastecimento de água e tubulação seca para redes lógicas.

Mas a cereja do bolo nesse período inicial de construção, sem dúvida, foi a entrega da casa modelo, em dezembro de 2022, que comprovou a viabilidade técnica e financeira de unir o que há de mais moderno em automação residencial, requinte, conforto e sustentabilidade ambiental e financeira. O imóvel, formatado num padrão topo de linha, tem suporte de inteligência artificial com um perfil montado exclusivamente para o empreendimento.

Além de realizar as funções básicas de qualquer aparelho básico que executa ações por comando de voz, que pode ser comprado na internet, o sistema exclusivo desenvolvido pelo SmartCity Costa de Arembepe também monitora a segurança do imóvel e o nível de água nos reservatórios da casa, garantindo um uso racional daquela fornecida pela rede pública e da água captada das chuvas. O sonho de casa oferece desde o básico, como o uso de energia fotovoltaica (captação em placas solares) até a gestão do imóvel de forma remota, pelo celular.

