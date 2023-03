Primeiro treino livre de 2023 na Fórmula 1 termina com Red Bull no topo

Nesta sexta-feira (3), foi dado o pontapé para o início da temporada 2023 na Fórmula 1. No autódromo de Sakhir, no Bahrein, Sergio Pérez foi o mais veloz no primeiro treino livre, enquanto Fernando Alonso terminou em segundo, com Max Verstappen em terceiro.

Portanto, a Fórmula 1 de 2023 começa como encerrou a última temporada, com a Red Bull dominando a pista. Sergio Pérez e o atual campeão Max Verstappen lideraram boa parte do primeiro treino e terminaram com 1:32.758 e 1:33:375, respectivamente, em 21 voltas.

A surpresa foi a Aston Martin na vice-liderança com Fernando Alonso e Lance Stroll na sexta posição. Lewis Hamilton terminou em décimo lugar, enquanto seu companheiro de Mercedes George Russel ficou logo em seguida, na 11ª colocação.

Grande Prêmio do Bahrein será neste domingo (5) ,às 12h, no autódromo de Sakhir.