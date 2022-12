Hamilton agradece Pelé por legado no esporte e diz: ‘Nos inspirará sempre’

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton lamentou a morte de Pelé, mas fez questão de o agradecer pelo legado deixado no esporte e ainda afirmou que sempre se inspirará no ex-futebolista.

O Rei do Futebol faleceu nesta quinta-feira (29/12) vítima de falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon.

No seu Instagram, o piloto inglês fez uma série de postagens após o falecimento do Rei do Futebol. Hamilton publicou algumas fotos de Pelé e postou uma mensagem lamentando a perda, porém agradecendo pelo legado no esporte.

“Perdemos uma lenda hoje. Obrigado por compartilhar seu talento, genialidade e amor conosco. O legado do Pelé nos inspirará sempre e para sempre”, disse o heptacampeão mundial.

Lewis Hamilton ainda fez questão de postar uma foto do próprio Pelé segurando uma camisa do Brasil onde autografou e enviou para o piloto. O inglês, que recebeu o título de cidadão honorário do Brasil em novembro, se mostrou muito honrado de ter essa camisa assinada pelo Rei do Futebol.

“Significou muito obter isso da própria lenda. Mantendo ela segura comigo sempre”, afirmou Lewis Hamilton na postagem em sua rede social.