Principal opositor de Putin é localizado em prisão na Sibéria

Os advogados de Alexei Navalny haviam perdido contato com o ativista em 11 de dezembro; ele está preso desde 2021

O desaparecimento de Navalny foi registrado em meio ao início das campanhas eleitorais para eleições presidenciais na Rússia Michał Siergiejevicz/Wikimedia Commons – 29.fev.2020

PODER360 25.dez.2023 (segunda-feira) – 15h18



Alexei Navalny, principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi localizado pelos seus advogados nesta 2ª feira (25.dez.2023). A defesa estava sem contato com ele desde 5 de dezembro.

“Encontramos Alexei. Ele está agora no IK-3 no assentamento de Kharp, no Distrito Autônomo de Iamália-Nenétsia [na Sibéria]. Seu advogado o visitou hoje [25.dez]. Alexei está bem”, disse Kira Yarmysh, porta-voz do ativista, em post em seu perfil no X (ex-Twitter).

O assentamento onde Navalny foi encontrado fica a cerca de 3.600 km de Moscou. Inicialmente, seus advogados tentaram localizá-lo em duas colônias penais próximas à capital russa, onde ele estaria mantido. A situação se agravou quando ele faltou à audiência no Tribunal de Vladimir, a leste de Moscou, em 18 de dezembro.

O desaparecimento de Navalny foi registrado em meio ao início das campanhas eleitorais para eleições presidenciais na Rússia. O pleito está marcado para 17 de março de 2024. Vladimir Putin confirmou que disputará um 5º mandato.

A equipe do ativista divulgou em 7 de dezembro uma campanha contra o atual líder russo, instando os eleitores a votarem em qualquer um, exceto em Putin. A iniciativa afirma que os resultados das eleições “serão falsificados” e que Putin considerará o pleito como um “referendo de aprovação” de suas ações, que incluem a guerra na Ucrânia.

Entenda Navalny está preso desde 2021. Foi condenado a 19 anos de prisão em 4 de agosto por “atos extremistas”, que incluem a criação de um grupo, convocação de atos, financiamento das atividades, envolvimento de menores e “reabilitação da ideologia nazista”.

As acusações estão relacionadas às atividades da Fundação Anticorrupção, criada por Navalny em 2011. A organização foi classificada como “extremista” e banida pela Rússia em 2021. Ela funciona hoje como uma iniciativa internacional. A decisão foi proferida pelo Tribunal de Moscou em julgamento fechado.

Antes da decisão de agosto, ele já cumpria sentença de mais de 11 anos por outras acusações. Em 2014, foi condenado a 3 anos e meio de prisão pelo suposto roubo de US$ 500 mil de duas empresas russas, mas pôde cumprir a pena em liberdade condicional.

Em janeiro de 2022, ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão por violações da liberdade condicional. O veredito foi dado depois de Navalny retornar da Alemanha, onde estava se recuperando de uma tentativa de assassinato por envenenamento, supostamente cometida pelo FSB (serviço secreto russo). Dois meses depois, recebeu a sentença de 9 anos de prisão por fraude e desacato.