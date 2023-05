Problemas na Linha 2-Verde geram lentidão em quase todo o Metrô de São Paulo

Um problema na Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo afetou a operação na manhã desta segunda-feira, 8, gerando lentidão em quatro linhas diferentes. Segundo o Metrô, a Linha 2-Verde, que liga a Vila Prudente, na Zona Leste, à Vila Madalena, na Zona Oeste, começou a registrar lentidão por volta das 6h20 por causa de uma “interferência na via”, próximo à Estação Vila Madalena. Em decorrência dos problemas na circulação da Linha 2-Verde, as linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata também registraram lentidão e dificuldades de acesso às estações, com grandes filas sendo formada e um tempo de espera por trens maior do que o normal. Segundo o Metrô de São Paulo, por volta das 7h30, os trens na Linha 2-Verde circulavam por uma única via entre as estações Vila Madalena e Clínicas, forçando os passageiros a trocarem de trem na estação. Às 8h14, o Metrô informou que a circulação nas linhas estava sendo normalizada. Nas redes sociais, dezenas de passageiros publicaram reclamações sobre a lentidão no metrô.Por volta das 8h50, o Metrô informou que a operação na linha 2-Verde já estava acontecendo por duas vias em toda a extensão da linha, mas que a velocidade seria retomada de forma gradativa.

Confira reclamações dos usuários nas redes sociais:

Acho um ABSURDO as condições dos nossos transportes públicos. Avarias acontecem em todo o lado, mas a falta de afluência, manutenção, etc é motivo de gozo. Estou indignada. Isto foi o metro hoje de manhã, acho francamente nojento. pic.twitter.com/LReNoOBvgw — M A R I N H ꥟ (@marta_marinh_o) May 8, 2023

bom dia só pra quem não pega metro né ???? pic.twitter.com/audZ1pl16Z — Cabraticia (@lee_mutoo) May 8, 2023

Metrô de São Paulo inimigo do trabalhador brasileiro pic.twitter.com/4AkfH23x0a — Rafa (@rafreitax) May 8, 2023