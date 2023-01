Produtos de farmácia roubados são encontrados em imóvel na Avenida Sete

Materiais de perfumaria e higiene pessoal, remédios e cosméticos roubados de uma farmácia, em Periperi, foram localizados 45 minutos depois do assalto graças a um rastreador colocada nos produtos. Do Subúrbio de Salvador, os produtos chegaram à Avenida Sete, a polícia os apreendeu, na tarde do última sábado (28).

Uma guarnição do Esquadrão de Motociclistas Águia (EsqdMclÁguia) realizava rondas pelo centro de Salvador, quando foram acionados por um funcionário do estabelecimento roubado em Periperi. Ele, outros funcionários e clientes do estabelecimento foram ameaçados pelos criminosos.

Os produtos foram encontrados em um imóvel na Avenida Sete, menos de uma hora depois do assalto, registrado às 12h30, e encaminhados à Central de Flagrante. Os criminosos, no entanto, não estavam no local. A identidade deles, segundo a Polícia Militar (PM), é desconhecida.