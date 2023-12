Três novos ganhadores na campanha “Sorteio extra do Natal CDL 2023”

Nesta sexta-feira (22) de dezembro, ocorreu o último sorteio de prêmios extras da “Campanha de Natal do Bem 2023” promovido pelo CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Itamaraju.

O sorteio foi efetuado no auditório do CDL, localizado na rua Cinco de Outubro, 207, centro baixo de Itamaraju. Sendo coordenado pelo secretário executivo, Jonil Ferreira, e transmitido no perfil social do Instagram @CDLitamaraju.

O sorteio de 03 prêmios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). As regras para participar do sorteio foram reforçados pela equipe. A campanha finalizará no dia 9 de janeiro de 2024, numa transmissão no @CDLItamaraju.

Abaixo segue a lista dos ganhadores do Sorteio de prêmios extras:

01 – Jaqueline S. Sabanini – Farmacia Cabral

02 – Elenice S. da Silva Oliveira – Sipolatti

03 – Pedro Henrique Santos Barros – Real Farma