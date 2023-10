Professor da Unicamp é detido após ameaçar com faca estudantes que anunciaram apoio à greve de Metrô e CPTM

Um professor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) foi detido na manhã desta terça-feira, 3, após ameaçar dois estudantes com uma faca e um spray de pimenta. O motivo, de acordo com o Diretório Central dos Estudantes (DCE), seria o início de uma paralisação em apoio a greve do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia Paulista de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O DCE disse que os alunos foram comunicá-lo sobre a decisão, quando foram surpreendidos com a atitude do docente, que teria sacado uma faca e os ameaçado. Um vídeo mostra o exato momento em que o professor segue na direção de um dos alunos com a faca. O estudante entra em luta corporal com o professor para desarmá-lo. Na sequência, dois seguranças da Unicamp chegam para conter o docente, que atua no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. Tanto o professor quanto as vítimas foram levadas para o 1º Distrito Policial de Campinas. Apesar da situação, o DCE informou que os alunos não serão “impedidos de se manifestar de maneira democrática e pacífica”. O diretório também pediu a exoneração imediata do docente. Estudantes de ao menos 23 cursos da Unicamp aprovaram a paralisação desta terça. Até o momento, a Unicamp ainda não se posicionou sobre o assunto.

