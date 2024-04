Professor de música é flagrado se masturbando em frente a escola no DF

Um homem de 26 anos foi preso, na tarde dessa segunda-feira (22/4), por investigadores da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) após ser flagrado por uma adolescente se masturbando dentro de um veículo em frente da Escola Centro de Ensino Médio 4. Ao ver a garota de 15 anos, o criminoso ainda a chamou para entrar em seu automóvel.

Assustada, a aluna entrou rapidamente na escola e informou os fatos para a coordenadora, que, após ver as câmeras de monitoramento do local, conseguiu identificar o carro do suspeito.

Veja o vídeo:

Em seguida, a coordenadora informou o que ocorreu aos responsáveis legais da menor, que se dirigiram para a 15ª DP.

“Após tomarem conhecimento dos fatos, os policiais conseguiram obter o endereço do homem e efetuaram a prisão na QNN 19, quando ele chegava na residência”, detalhou o delegado-chefe da 15ª DP, João Ataliba.

Durante as buscas, a polícia descobriu que o criminoso é professor de música. Ele foi conduzido à 15ª DP, onde foi autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. O veículo foi apreendido para ser periciado, pois continha vestígios de material biológico (sêmen).

Ele já possuía passagens policiais anteriores, tendo sido preso em 2023 por se masturbar em público no Riacho Fundo. Caso condenado, o homem estará sujeito a uma pena de um a cinco anos de prisão.