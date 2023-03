Profissionais da segurança pública e advogado palestram para atiradores de Itamaraju

Na manhã desta quarta-feira (22 MAR) ficará marcada na mente e nos corações dos atiradores do TG 06-025.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, representantes da PM e Bombeiro Militar, bem como advogado, estiveram no Tiro de Guerra de Itamaraju-BA para apresentar as características da atividade fim de cada profissão e ressaltar os valores que a carreira militar, baseado nos pilares da disciplina e hierarquia, influenciaram na vida profissional de cada um.

O agente da PRF Marcelo Batista, ex integrante do EB, destacou algumas estratégias que conduzem pessoas determinadas ao sucesso, num quadro social cada vez mais competitivo e que vive em busca de talentos.

Os soldados da Polícia e Bombeiros Militares chamaram a atenção quanto às diversas especializações que o militar poderá seguir na carreira, e ainda, sua preparação para a aprovação no concurso. Foco e determinação foram as palavras de ordem.

O Dr Jorge Luiz, advogado e atirador da turma de 1989, pontuou que a prática dos valores adquiridos no TG 06-025 lhe proporcionou respeito e reconhecimento profissional. “Aprendi com o 2º Sgt Mário César: “o certo é o certo, mesmo que ninguém o faça; o errado é errado, ainda que todo mundo o faça”.

Com menos de um mês de instrução militar, os visitantes ficaram impressionados pela marcialidade apresentada pela tropa, com destaque à exaltação do Tiro de Guerra, realizado pelo atirador Rodrigues.

Ao fim da palestra, após o agradecimento formal do Subtenente Jermesson, Chefe de Instrução, o atirador Gean fez uso da palavra e entregou um certificado como reconhecimento das experiências transmitidas.

Em seguida, foi oferecido um café da manhã para os palestrantes e, por fim, conheceram as instalações e os circuitos de instrução militar do TG 06-025.