Profissionais da UPA da Cidade de Deus são demitidos após morte de paciente em espera

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que todos os profissionais que estavam de plantão na UPA da Cidade de Deus, onde um homem faleceu enquanto aguardava atendimento, serão demitidos. O falecido, identificado como José Augusto Mota da Silva, de 32 anos, chegou à unidade em condições de saúde aparentemente estáveis, mas acabou não recebendo a assistência necessária a tempo. De acordo com o secretário de Saúde do município, Daniel Soranz, a situação é inaceitável, uma vez que a equipe não conseguiu identificar a gravidade do estado de saúde do paciente. José Augusto, que se queixava de dores, foi classificado e permaneceu sentado à espera de atendimento, até que sua condição se deteriorou rapidamente.

A coordenação da UPA instaurou uma sindicância para investigar o ocorrido, o que inclui a análise de imagens das câmeras de segurança e dos registros médicos. Testemunhas afirmaram que o homem chegou consciente, mas sua situação se agravou, levando à perda de consciência antes que a equipe médica fosse acionada. Após a constatação de parada cardiorrespiratória, a Polícia Civil foi acionada e já iniciou as investigações sobre o caso. O corpo de José Augusto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários. A situação levanta questões sobre a eficiência do atendimento nas unidades de saúde e a responsabilidade dos profissionais envolvidos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA