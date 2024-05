Programa inédito que une aprendizagem e comunicação será implementado na rede municipal de ensino em Teixeira de Freitas

(Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Educação, irá implementar na rede municipal de ensino do município o programa A Tarde Educação, que une meios de comunicação como o jornal ao processo de aprendizagem dos estudantes, promovendo a expansão das habilidades de leitura e a consolidação do letramento.

O programa irá garantir assinatura anual do jornal A Tarde — um dos veículos mais conceituados no estado da Bahia e o mais antigo em circulação impressa — para alunos e professores, assim como o acesso à versão digital do jornal; além de outras metodologias interativas. O projeto tem como um dos eixos norteadores a educomunicação, uma abordagem educacional que fortalece a participação dos alunos na sala de aula, incentiva o pensamento crítico (especialmente ao usar a tecnologia) e empodera os estudantes para serem agentes ativos na construção do conhecimento.

A administração pública tem se destacado pelos investimentos de qualidade na educação teixeirense: seis creches de alto padrão entregues, implementação de energia solar nas escolas, construção de escola que atende ao padrão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a instalação de lousas digitais são alguns dos exemplos do compromisso da gestão atual com o ensino e o futuro de Teixeira de Freitas.

