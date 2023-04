Programa Saúde na Escola realiza mais uma ação de saúde bucal em comunidade teixeirense

Programa Saúde na Escola (PSE) na comunidade Vila Marinha (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (17), o Programa Saúde na Escola (PSE) realizou mais uma ação de saúde bucal na Zona Rural de Teixeira de Freitas; desta vez na Escola Municipal Vila Marinha, localizada em comunidade homônima, consistindo no levantamento das condições bucais dos estudantes.

De acordo com a odontóloga Kênia Magalhães Mendes, responsável por tais avaliações nas áreas rurais, “foram enviados comunicados aos responsáveis pelos alunos que apresentam a necessidade de tratamento, com a oferta de consultas agendadas nos consultórios de preferência”.

A saúde bucal é um eixo importante no programa e parte integrante da saúde de cada indivíduo. Está associada à capacidade de mastigação, padrão de respiração, formação, questões de socialização, entre outros. Repercute na vida e até mesmo no processo de aprendizagem das crianças. Por isso, é importante desenvolver ações de promoção da saúde bucal em todos os ciclos da vida.

Estar presente em todas as escolas do município — seja na sede ou na zona rural — é o trabalho do PSE, parceria das secretarias de Saúde e Educação. As ações seguem em outras áreas rurais através da promoção e prevenção à saúde, de acordo com os eixos básicos do programa e necessidades apresentadas pelas escolas.

