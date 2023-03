Projeto Arte na Praça é retomado na próxima semana; saiba mais

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, retoma o projeto Arte na Praça no ano de 2023. O evento será realizado no dia 10 de março, das 18 às 22 horas; e no dia 11, das 17 às 23 horas, na Praça Padre Apparecido, com venda dos produtos, apresentações culturais e música ao vivo. Este é um projeto contínuo, ocorre em todos os finais de semana.

Fruto da parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento tem a proposta de impulsionar o crescimento de setores ligados à Economia Criativa e enaltecer artistas e produtores da região. No Arte na Praça, são vendidos produtos artesanais – como bonecas, bolsas, sabonetes e crochês –, e comidas típicas.

O Projeto “Arte na Praça” faz parte do programa Teixeira Criativa e Empreendedora, voltado para valorizar o comércio local e buscar parcerias baseadas na inovação, sendo um ponto referencial de atração para turistas, focando na circulação de capital e valorização do pequeno negócio.

