Cesar Tralli encontra carta escrita há 28 anos pela mãe já falecida

Cesar Tralli emocionou os seguidores ao compartilhar o conteúdo de uma carta escrita em 1995 pela mãe, Edna Tralli, morta em um acidente aéreo em outubro do ano passado. “Presente eterno”, classificou o jornalista, que completou 53 anos nesse sábado (23/12).

“Encontrei uma carta da minha mãe para mim escrita por ela em 1995. Véspera do meu aniversário de 25 anos. Eu tinha me mudado para Londres fazia poucos meses, para assumir posto de correspondente internacional na Europa. Aos 24 anos ainda, estava tomado de entusiasmo e frio na barriga”, lembrou Tralli.

“Minha mãe, sempre com muita sabedoria e sensibilidade, resumiu em poucas frases conselhos e ensinamentos de vida que hoje — quase três décadas depois — sinto mais presentes que nunca. Aproveito para retribuir todo carinho. E desejar a você um Natal de muito AMOR”, completou na legenda do vídeo em que lê as palavras de dona Edna.

César Tralli – Jornal Hoje

César Tralli Reprodução/TV Globo

Andréia Sadi e Cesar Tralli(1)

Andréia Sadi, que comanda o Estúdio I, vem se preparando para a TV aberta e estreou neste sábado como âncora substituta de Cesar Tralli no Jornal Hoje

Cesar-Tralli-Mãe

César Tralli e a mãe, Edna Reprodução/Instagram

César-Tralli-Edna-Tralli

Edna Tralli morreu após um acidente de avião Reprodução/Instagram

Edna-Tralli-César-Tralli

O avião de pequeno porte que levava a mulher e o companheiro, de 78 anos, caiu em uma represa na região de Paranapanema (SP) Reprodução

Edna-Cesar-Tralli-Ticiane-Pinheiro

Edna tinha 78 anos Reprodução/Instagram

Na mensagem ao filho, Edna elenca valores que serão importantes na vida de Tralli. “Meu filho, em todos os momentos de sua vida, lembre-se sempre: a humildade, a simplicidade, a ética profissional têm que caminhar lado a lado com você. E não se esqueça de todos os dias agradecer a Deus e rezar pelo seu anjo da guarda. Use sempre na sua vida profissional e pessoal o bom senso e o equilíbrio, e faça tudo com amor, com muito amor”, diz um trecho da carta.

“A família, os amigos e os companheiros de trabalho são pessoas muito importantes na sua vida. E você é muito importante para você mesmo. Não se esqueça nunca de você. Se dê prazeres de coisas bonitas e gostosas. Se faça feliz. Peça a Deus para estar sempre ao seu lado e, para que todos que se aproximarem de você, sintam a presença dele, na alegria, no sorriso, na bondade, na caridade e no amor”, finalizou a mãe de César Tralli. Veja o vídeo aqui.