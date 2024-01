Projeto Celular Seguro ultrapassa 1 milhão de cadastrados

Plataforma já recebeu 7.005 alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos desde 19 de dezembro

Ferramenta permite que os usuários indiquem pessoas para efetuar bloqueios caso o titular tenha o celular roubado, furtado ou extraviado Sérgio Lima/Poder360 – 4.nov.2023

PODER360 1.jan.2024 (segunda-feira) – 19h52



O projeto Celular Seguro, lançado em 19 de dezembro, ultrapassou a marca de 1 milhão brasileiros cadastrados, informou o governo nesta 2ª feira (1º.dez.2023). A plataforma já realizou 7.005 bloqueios após alertas de usuários referentes a perda, roubo ou furto de aparelhos. A ferramenta permite que as vítimas de furto e roubo de dispositivos móveis façam o bloqueio do aparelho e aplicativos digitais em apenas um clique. Para usar basta acessar o site ou o aplicativo (Android ou Apple) e fazer o login por meio da conta gov.br. O usuário cadastra o aparelho informando o número, marca e modelo. É possível registrar mais de um dispositivo, desde que a linha esteja cadastrada no mesmo CPF do usuário.