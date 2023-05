Projeto de Desenvolvimento das Queijarias promove oficina gratuita de rótulo e embalagem em Itanhém

A quantidade de produtores do Extremo Sul da Bahia vem crescendo nos últimos anos, conquistando desde o Selo de Inspeção Municipal até premiações internacionais. Esses fatores que corroboram a força do setor de queijos, lácteos e o agronegócio na região. Para fortalecer os produtores, o Sebrae, com apoio de importantes parceiros como o Sicoob Extremo Sul, promove na próxima terça-feira (9), a oficina “Rótulo e Embalagem Como Diferencial Competitivo”, em Itanhém.

O encontro visa unir teoria e prática para levar mais conhecimento e promover a manutenção dos padrões de produção, destacando os produtores no mercado através da excelência de seus produtos rotulados e embalados, atrativa e regularmente. Os interessados em participar da oficina devem realizar inscrição gratuita no link.

SERVIÇO

O que: Oficina “Rótulo e Embalagem Como Diferencial Competitivo”

Quando: às 09h, terça-feira, 09 de maio de 2023

Onde: Itanhém

Inscrições no link