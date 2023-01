Promessa do Grupo City, atacante Kayky é o novo reforço do Bahia

O Bahia segue incorporando novos atletas ao seu elenco. A bola da vez no tricolor é o atacante Kayky, de 19 anos. A contratação foi anunciada pelo clube baiano nesta sexta-feira (13). O jogador chega emprestado pelo Manchester City e é considerado uma das grandes promessas do grupo que administra várias equipes ao redor do mundo. O vínculo com o Bahia vai até o fim de 2023.

Revelado pelo Fluminense, Kayky foi comprado pelo Manchester City em 2021 por cerca de R$ 70 milhões. Ele chegou a estrear pelo time de Pep Guardiola, mas foi emprestado ao Paços de Ferreira, de Portugal, para ganhar experiência. Na equipe portuguesa, ele disputou nove jogos, sem marcar gols ou dar assistências.

Após o acerto para a compra de 90% da SAF do Bahia, o Grupo City solicitou o fim do empréstimo do atacante ao Paços de Ferreira e decidiu repassar o atleta ao Bahia. O fundo entende que no futebol brasileiro ele terá mais chances de jogar e se desenvolver. Nas redes sociais, o perfil oficial do Manchester City informou a negociação.

Diretor de futebol do Bahia, Carlos Santoro comentou a contratação e exaltou o jogador. Ele lembrou que Kayky era monitorado desde o sub-15 e que o Grupo City entendeu como uma boa oportunidade colocar o jogador no Esquadrão.

“Kayky é um atleta que o Man City já monitora desde o sub-15 do Fluminense, com histórico de seleção. Pelo sub-17, foi campeão brasileiro e finalista da Copa do Brasil como protagonista. Embora jogador de lado de campo, destaca-se por marcar muitos gols. O City, então, faz a aquisição com participação direta de Guardiola e ele fica uma temporada treinando no primeiro time e jogando no sub-23. Após chegar a estrear na Premier League e na FA Cup, vai pra Portugal. Quando há o movimento da SAF do Bahia, o City entende que faria muito mais sentido ele jogar aqui”.

Kayky está treinando com o elenco do Bahia desde dezembro do ano passado, mas aguardava pendências burocráticas para ser oficialmente anunciado pelo Esquadrão. Ele acompanhou, em Pituaçu, a estreia do tricolor contra a Juazeirense. Mais cedo, o clube também comunicou a contratação do lateral direito Cicinho. O jogador de 34 anos estava no Ludogorets, da Bulgária.