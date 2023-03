Próxima SP-Arte terá curadoria de obra nos estandes das galerias

Após anunciar a Casa SP-Arte em parceria com a galeria Gomide&Co, a principal feira de arte do país apresenta mais uma novidade em sua 19ª edição, que acontece entre os dias 29 de março e 2 de abril, o Showcase. Inspirado nos kabinetts, ou gabinetes, já presentes em feiras internacionais, como a ArtBasel, da Suíça, o novo setor é uma espécie de exposição que irá se espalhar pelos estandes de algumas galerias. Com seleção de trabalhos da curadora Carollina Lauriano, treze casas participam da iniciativa.

Mais do que um compilado de seus nomes mais promissores, as galerias têm se esmerado em trazer estandes com pequenas exposições. Afinal, além de fechar um negócio, como está na moda em qualquer área, é preciso oferecer uma vivência ao visitante.

E não é só as galerias que têm se preocupado com isso. A fim de proporcionar uma experiência a mais ao público, na última edição da SP-Arte, em 2022, a curadora Carolina Ralston montou uma exposição na feira independente dos projetos das galerias.

A ousadia da proposta do Showcase está na interferência nos estantes das galerias. Em vez de uma exposição apartada dos estantes, a SP-Arte leva seu projeto para dentro das escolhas das casas.

A partir do tema “Recuperar paraísos: não precisar do fim para chegar”, a curadora Carollina Lauriano selecionou trabalhos de algumas galerias que dialogam com a proposta. As obras vão ser identificadas de modo que o visitante percorra toda feira para conferir a exposição completa. Confira as galerias e os artistas selecionados:

Aline Bispo, Luis Maluf

Aislan Pankararu, Galatea

Claudia Andujar, Vermelho

Emanoel Araújo, Simões de Assis

Frederico Filippi, Athena

Jaime Lauriano, Nara Roesler

Laryssa Machada, Asfalto

Maré de Matos, Galeria Lume

Panmela Castro, Luisa Strina

Rebeca Carapiá, Leme

Rosana Paulino, Mendes Wood DM

Rubem Valentim, Almeida & Dale

Úyra, C.Galeria