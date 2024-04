Wikipedia sugere eliminar página de pré-candidata à Prefeitura de SP

São Paulo — A atual página da Wikipedia sobre a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, pode ser removida definitivamente do site nos próximos dias.

Um aviso sobre a possível exclusão do conteúdo está disponível no alto da página para quem tenta acessar as informações sobre Marina. Segundo o banner, a eliminação pode ser decidida por consenso, após a discussão do caso pelos colaboradores do site. Veja:

Wikipedia discute remover verbete sobre Marina Helena A proposta de “eliminação por consenso” é um dos procedimentos da Wikipedia para avaliar a necessidade de exclusão de conteúdos que não se enquadrem nos critérios do site.

Nestes casos, um editor sugere a remoção do artigo e o caso fica em discussão por pelo menos sete dias. Ao fim do debate, que acontece no próprio site, o tema pode ser levado para votação e a página pode ser removida.

Segundo a Wikipedia, qualquer artigo pode ser recriado depois de eliminado, “desde que possua um conteúdo diferente” e atenda aos critérios exigidos pelo site.

No caso de Marina Helena, a eliminação foi sugerida por um editor que apontou que a pré-candidata não se enquadra na categoria “políticos” do site.

A Wikipedia categoriza como “políticos” pessoas que ocupam cargos como chefes de Estado, ministros, membros dos poderes Legislativo e Executivo de nível federal e estadual, ou vereadores e personalidades políticas envolvidas em fatos de grande repercussão.

Marina, que aparece em 5º lugar na pesquisa Atlas/CNN divulgada na última quarta-feira (24/4) para a Prefeitura de São Paulo, é suplente de deputada federal.

Em nota ao Metrópoles, o Partido Novo disse que a exclusão levanta “suspeitas de censura”.

“Justificativas para a remoção são inconsistentes com as diretrizes da plataforma e levantam suspeitas de censura, uma vez que todos os pré-candidatos têm perfis na comunidade. A exclusão prejudica a missão que a própria Wikipedia defende, de fornecer informações precisas e imparciais”, diz o texto do partido.

O diretório municipal do Novo afirma que o verbete sobre Marina é questionado desde o dia em que foi ao ar.

A página foi incluída na Wikipedia no dia 21 de fevereiro e foi marcada para “eliminação rápida”, sem discussão, no mesmo dia. Na ocasião, o verbete, que tinha poucas informações sobre a pré-candidata, foi marcado por um colaborador como “sem indicação de importância”.

A sugestão de eliminação foi revertida mais tarde, depois que o autor do texto sobre Marina incluiu mais referências sobre ela.

Ainda assim, segundo o partido, a página chegou a ser excluída no dia 12 de abril por outro usuário e seu restauro foi negado na ocasião sob a justificativa de que o texto poderia ser considerado propaganda em ano de eleição.

O Partido Novo iniciou uma campanha nas redes sociais para que os apoiadores da pré-candidata demandem uma revisão da decisão.

“O restauro do verbete de Marina Helena é crucial não apenas para a justiça e reconhecimento de suas realizações, mas também para garantir que a plataforma permaneça um espaço de informação inclusivo e representativo. Não podemos permitir que vozes relevantes sejam silenciadas”, diz o texto.

O Metrópoles entrou em contato, por e-mail, com o site Wikipedia para comentar o caso e ainda não foi respondido. O espaço segue aberto para atualizações.