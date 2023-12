PSB tem novo comando em Barreiras

Foto: Divulgação

A decisão foi tomada durante uma reunião que aconteceu nesta segunda 19 de dezembro de 2023 | 09:58

A partir de agora o Partido Socialista Brasileiro de Barreiras estará sob o comando da vereadora Carmélia da Mata, que até então era filiada ao PP, legenda a qual foi eleita.

A decisão foi tomada durante uma reunião que aconteceu nesta segunda (18), onde estiveram presentes o deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) – hoje secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico – o secretário de Governo de Luís Eduardo Magalhães, Danilo Henrique, a vereadora Carmélia da Mata e o ex-vereador de LEM, Kelmuth Macêdo .

“Acho de fundamental importância para Barreiras, que pessoas com a qualidade política da vereadora Carmélia esteja à frente de um partido. Ela tem serviço prestado à comunidade e a chegada do PSB para ela, com certeza lhe dará um novo oxigênio”, comentou Danilo Henrique (PP), principal articulador desta movimentação partidária.

Para a vereadora Carmélia o momento é de fortalecimento. “Temos que ampliar o debate sobre a atual forma de fazer política em Barreiras e no Oeste. E quanto mais partidos tiverem envolvidos neste processo, mais forte sairemos. Acho que é hora de trabalhar focado no fortalecimento da política regional”, disse a vereadora.

O fato é que as eleições municipais se avizinham e as peças do tabuleiro político começam a se movimentar. Com a sua pré-candidatura bem avaliada, o jovem Progressista Danilo Henrique vem acumulando experiência administrativa e política em Luís Eduardo Magalhães, ao lado do prefeito Junior Marabá.

