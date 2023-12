Com 3 ministros, 17 deputados do União votaram contra tributária

Com 59 congressistas na Câmara, sigla não votou de forma unificada a favor do texto no 2º turno, mesmo compondo Esplanada

Deputados aprovaram nesta 6ª feira (15.dez), em 1º turno, a reforma tributária Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados – 15.dez.2023

Maria Laura Giuliani 16.dez.2023 (sábado) – 0h22



Mesmo comandando 3 ministérios do governo Lula, 17 deputados do União Brasil votaram contra à reforma tributária na votação em 2º turno na Câmara nesta 6ª feira (15.dez.2023). A bancada do partido é uma das maiores da Casa Baixa, com 59 congressistas.

A promulgação da reforma em 2023 é a prioridade número 1 do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para aumentar a arrecadação em 2024.

Na Esplanada, o União ocupa 3 ministérios: Turismo (Celso Sabino), Comunicações (Juscelino Filho) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), que não é filiado ao partido, mas foi indicação do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) dentro da cota partidária.

A nomeação de Sabino, último do União a entrar no governo, se deu para acomodar integrantes do Centrão na Esplanada. Em troca, o grupo deveria apoiar pautas de interesse do governo no Legislativo. Sabino substituiu Daniela Carneiro no cargo.

Leia também:

União Brasil descarta compor com Lula em 2026. Na 5ª feira (14.dez), o presidente Lula sofreu derrotas durante sessão com senadores e deputados para analisar vetos presidenciais. Ao todo, os congressistas derrubaram 13 atos do petista, como a prorrogação da desoneração da folha, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e, parcialmente, o marco fiscal.

As bancadas do União Brasil na Câmara e no Senado votaram contra os vetos de Lula em ambas as Casas. Mais tarde, no X (antigo Twitter), Daniela afirmou que, quando era ministra, ela era a “desculpa” do União para que a legenda não votasse conforme o governo. “Agora, a culpa é de quem“?, questionou.

O partido pediu a saída de Daniela do Turismo no início do ano depois de ela sinalizar que iria se desfiliar da legenda para ingressar no Republicanos.

Entretanto, mesmo com integrantes na Esplanada, o União afirmou que continuaria a adotar uma postura independente em relação ao governo. Em pautas de interesse econômico do Planalto no Legislativo, congressistas da sigla costumam se dividir e o apoio não é 100%. Na 5ª feira (14.dez), o Poder36o publicou que o partido não deve apoiar Lula, caso ele dispute a reeleição em 2026.

Saiba como cada deputado do União Brasil votou no 1º turno da reforma tributária (clique nas colunas para reordenar):

REPUBLICANOS E OPOSIÇÃO Apenas 4 dos 41 deputados do Republicanos na Câmara votaram contra a tributária no 2º turno. O partido também ganhou ministérios com a reforma ministerial. Silvio Costa Filho assumiu Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França.

França foi realocado para o recém-criado Ministério do Empreendedorismo.

O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem a maior bancada na Câmara (96), teve 15 deputados que votaram a favor da reforma tributária. O ex-presidente já se posicionou diversas vezes contra a proposta. Saiba como todos os partidos votaram no 1º turno aqui.

Esta reportagem foi produzida pela estagiária de jornalismo Maria Laura Giuliani sob supervisão do editor Victor Schneider.