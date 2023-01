PSD filia Eliziane Gama, ultrapassa PL e se torna a maior bancada do Senado

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 31, para anunciar seu novo partido. A política maranhense deixou o Cidadania e se transferiu para o PSD, de Gilberto Kassab, que passa a contar com a maior bancada partidária da Casa. “Saio do Cidadania agradecida a Roberto Freire, certa de que cumpri uma boa missão e fiz grandes amigos. A partir de hoje, o PSD será minha casa. Agradeço os convites de Gilberto Kassab, Otto Alencar, Rodrigo Pacheco e o apoio do amigo Flávio Dino. Vamos juntos melhorar nosso país”, publicou a congressista. O presidente nacional da sigla compartilhou a publicação de Eliziane e afirmou que ambos irão trabalhar em prol das pautas que beneficiem a maioria dos brasileiros. Com a transferência do partido – e de Mara Gabrilli, que saiu do PSDB para integrar o Partido Social Democrático -, o PSD passa a ser a maior bancada partidária, com 16 senadores na Casa Alta do legislativo. A partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, o Partido Liberal (PL) ocupará a segunda colocação em quantidade de representantes eleitos com dois políticos a menos. Além da liderança partidária, o PSD também terá um relevante número de mulheres no Senado, com Eliziane Gama (MA) e Mara Gabrilli (SP) – recém chegadas -, Zenaide Maia (RN), Daniella Ribeiro (PB), Margareth Buzetti (MT-Suplente do Carlos Fávaro, ministro da Agricultura) e Jussara Lima (PI-Suplente do Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social). Com o maior número de senadores na Casa, o partido também pleiteia o comando do Senado, com a reeleição do atual mandatário Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Seja muito bem-vinda ao @PSD_55 , @elizianegama . Um dos principais quadros da política nacional, que tanto faz pelas mulheres, pelo Maranhão, pelo Nordeste e pelo Brasil. Vamos trabalhar juntos em defesa dos interesses dos brasileiros. https://t.co/mqA7tdf5RN — Gilberto Kassab (@gilbertokassab) January 31, 2023