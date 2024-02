Psol e Rede pedem ao STF prisão preventiva de Mourão

Federação enviou petição ao ministro Alexandre de Moraes depois que o senador conclamou Forças Armadas a agir contra “arbítrios” do Supremo

Mourão disse que integrantes das Forças Armadas precisam reagir a “arbítrios” e “processos ilegais” Anna Júlia Lopes Fabricio Julião Guilherme Naldis 9.fev.2024 (sexta-feira) – 12h38



A federação Psol-Rede enviou uma petição ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes pedindo a prisão preventiva do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Em discurso no plenário do Senado Federal, Mourão disse que integrantes das Forças Armadas precisam reagir a “arbítrios” e “processos ilegais” que o STF (Supremo Tribunal Federal) estaria cometendo contra militares. O congressista afirmou que os militares devem estar “articulados” e convocou uma mobilização “dentro da lei”.

O documento foi assinado por 14 congressistas da federação, que justificaram a prisão devido à “fala de teor golpista” do ex-vice-presidente da República. Eis a íntegra (PDF – 301 kB).

Ao Poder360, a deputada federal Érika Hilton (Psol-SP) disse que pediu uma reunião virtual logo depois que ouviu as declarações de Mourão na 5ª feira (8.fev.2024).

“A petição foi de iniciativa minha porque entendo ser necessário tomar medidas mais críticas neste caso. Fizemos o mesmo com o [ex-presidente] Bolsonaro quando achamos cabível”, disse a congressista.

As declarações de Mourão foram feitas depois da operação da Polícia Federal que prendeu o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e que tinha como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro (sem partido), integrantes e aliados do governo. Saiba quem foram os alvos aqui.

Este jornal digital procurou o senador general Hamilton Mourão e seu partido, o Republicanos, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.