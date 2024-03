Psol pede que a PGR investigue Braga Netto por nomeação de Rivaldo Barbosa

Então interventor do Rio de Janeiro, o general nomeou Rivaldo apesar das suspeitas de ligações com milicianos

O Psol (Partido Socialismo e Liberdade) acionou a PGR (Procuradoria Geral da República) para que o general Walter Braga Netto seja investigado por nomear Rivaldo Barbosa, suspeito preso por participar do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), para a chefia da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2018.

Na época, Braga Netto foi nomeado interventor na Segurança Pública do Rio de Janeiro pelo então presidente Michel Temer (MDB). O general Richard Nunes foi designado, na época, como secretário de Segurança Pública do Rio e escolheu Rivaldo para chefiar a Polícia Civil do Estado. Eis a íntegra do documento (PDF – 128 kB).

Apesar de ter sido escolhido por Richard Nunes, o ato da nomeação foi assinado por Braga Netto, que, segundo a representação enviada pelo Psol, sabia que Rivaldo Barbosa era suspeito de ter ligações com a milicianos cariocas.

Portanto, continuou mesmo assim com a indicação do então chefe da Delegacia de Homicídios para a Secretaria de Polícia Civil.

Ele foi nomeado em 8 de março de 2018 e tomou posse 1 dia antes do crime, em 13 de março. Rivaldo está preso desde domingo (24.mar.2024) junto com os outros suspeitos pelo envolvimento na morte de Marielle e de seu motorista, Anderson Gomes.

