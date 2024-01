PT pediu para Partido Comunista Chinês bancar viagem à China

Alegando dificuldades financeiras, o PT pediu para o Partido Comunista Chinês custear a viagem e estadia de dois dirigentes à China em 2023. A tour foi de 25 de fevereiro a 3 de março do ano passado e ocorreu a convite da parte chinesa.

Em documento enviado ao Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da China, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR), pede que todas as despesas sejam custeadas pelo PCCh. O que de fato aconteceu.

Na ocasião, foram enviados Romenio Pereira, secretário de Relações Internacionais do PT, e Monica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo.

O motivo da tour foi, segundo documento obtido pelo blog, “conversas interpartidárias sobre questões atuais do desenvolvimento das relações [entre os partidos], bem como a assinatura de um acordo de interação e cooperação”.

Mesmo em meio a essa crise financeira, o PT pagou R$ 243.229,26 a Romenio Pereira e R$ 217.491,06 a Monica Valente em salários e despesas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.