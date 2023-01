Supercopa: palmeirenses fazem a festa após vitória sobre o Flamengo

O jogo emocionante entre Palmeiras e Flamengo na tarde deste sábado (28/1), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, acabou com vitória do time paulista por 4 x 3. A partida, da Supercopa do Brasil, foi um oferecimento do Metrópoles Sports.

Na saída do estádio, torcedores do Verdão fizeram a festa. Confira imagens:

Torcedores deixam estádio após fim de jogoLuis Nova/Especial Metrópoles

Mané Garrincha ficou iluminado com a cor verde após vitória do PalmeirasLuis Nova/Especial Metrópoles

Júlio Belli e Marcel Marostica

Julio Belli e sua filha GiovannaLuis Nova/Especial Metrópoles

Torcedores comemoram vitóriaLuis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Luis Nova/Especial Metrópoles

Com uma verdadeira festa verde e branca, os torcedores do Palmeiras deixaram o estádio cantando e pulando, ainda empolgados com a vitória em cima do seu maior adversário. Reunindo palmeirenses do Brasil inteiro, a capital federal foi contaminada pela alegria do Porcão neste sábado.

Os amigos Júlio Belli e Marcel Marostica são alguns dos que vieram de São Paulo para assistir à partida. Após algumas horas de viagem de carro, Júlio também trouxa a filha, Giovanna, que tem 10 anos e é apaixonada pelo Verdão.

Feliz com a vitória, a pequena disse que chegou a chorar de emoção quando o Palmeiras conseguiu empatar a partida. “Mas tá tudo bem, eu já chorei por causa do juiz. Eu tô feliz”, comemorou.

Para encerrar a festa em grande estilo e com luzes verdes acesas, o Mané Garrincha passará a noite iluminado com luzes verdes.