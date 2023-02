Puxando pipoca, Ivete dá início ao Carnaval 2023: ‘Muito emocionada e agradecida’

Dois anos depois, o Carnaval de Salvador está de volta e coube a Ivete Sangalo a missão de dar o pontapé inicial à festa. A cantora puxa um trio pipoca nesta tarde no circuito Barra-Ondina e começou a tocar pontualmente às 16h, logo após a entrega da chave da cidade ao Rei Momo, como manda a tradição. A diva subiu no trio elétrico com uma roupa vermelho brilhante e chapéu de caubói. Ivete provocou uma verdadeira apoteose entre os foliões que a aguardavam desde o início da tarde na Barra.

Ivete falou da importância do momento. “Muito emocionada e agradecida pela oportunidade da gente poder pular Carnaval de novo. Da gente poder se encontrar, da gente poder recobrar a relação que a gente tem uns com os outros, que é fundamental na nossa vida. Agradecer a Deus e a todos os orixás por essa oportunidade de estar em Salvador da Bahia fazendo a pipoca da Veveta junto com vocês”

Depois, a cantora emendou com a primeira música a ser tocada oficialmente no Carnaval 2023: “O mundo vai”, cantanda pela multidão que acompanha a pipoca da cantora. “Brasil, vem ver como é um verdadeiro Carnaval”, chamou Ivete, enquanto o público repetia “Aê aê aê, venha ver, venha ver”.

Depois, uma das primeiras música foi o hit “Cria de Ivete”, aposta da cantora para ser a música do Carnaval. Do que depender dos fãs que lotam o início do circuito, ela será a escolhida.O trio agora percorre o circuito até a Ondina.

O tema deste ano escolhido pela cantora é “De Volta Para o Futuro”, em referência ao clássico do cinema de 1985. Mais do que isso, o conceito é uma forma de diálogo entre a pandemia e a volta do Carnaval com a melhora das condições sanitárias.

Além da pipoca de hoje, Ivete Sangalo vai desfilar na Barra-Ondina no sábado (18) e na segunda (20), com o bloco Coruja. Quem não se programou e comprou os abadás com antecedência, vai ter que esperar o ano que vem. Os dois dias estão esgotados desde o início desta semana.

