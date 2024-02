Algumas práticas sexuais são tabus, principalmente entre homens. Mas Pyong Lee mostrou que não foge do assunto quando questionado. O ex-BBB foi entrevistado por Erika Schneider e Carla Prata no Podtrash e não deixou nada sem resposta ou comentário.

Na conversa com as meninas, o mágico e influenciador escolhe um tema rodando uma roleta, identificada por Erika Schneider como “roleta da p*taria”. Após falar um pouco sobre hipnose na Hora H, o rapaz foi questionado se era contra ou a favor do fio terra (prática consiste em penetrar o dedo no ânus do parceiro).

“Sou super a favor, gosto, amo. Sou bem liberal na cama”, revelou. Logo depois, as meninas perguntaram se vale tudo “entre quatro paredes” e ele afirmou: “Comigo, sim. Tudo, tudo”.

Após revelar que já manteve relações sexuais em piscina, escada de emergência, cinema, rua, carro e avião. Em outro momento, as apresentadoras pediram para o hipnólogo contar uma história inusitada.

Pyong Lee, Erika Schneider e Carla Prata

Pyong Lee quebra tabu sobre preferências na cama: “Tudo liberado” Divulgação

Erika Schneider

Pyong Lee quebra tabu sobre preferências na cama: “Tudo liberado” Divulgação

pyong-lee-posa-para-retrato-com-terno-azul

Pyong Lee Reprodução/Instagram

pyong-lee-reproducao-record_fixed_large

A participação de Pyong em A Ilha Record não terminou bem. Além de perder a competição, ele se separou de Sammy divulgação/ record

pyong lee olhando para o lado no bbb20

Pyong Lee é hipnólogo Reprodução/Globo

Pyong lee de camiseta laranja

Ele era um dos queridinhos do reality Reprodução

Pyong Lee de camiseta preta

Pyong Lee no BBB Reprodução

pyong-lee

Pyong entrou no BBB com esposa grávida de 8 meses Instagram/Reprodução

“Não que eu me orgulho disso, mas aconteceu. A gente se arrepende de algumas coisas, vai evoluindo. Meu amigo (se referindo a ele mesmo) começou cedo e perdeu (a virgindade) com a professora”, relatou, deixando as meninas curiosas:

“Uau, com a professora. De Geografia ou da História da arte. Professora do quê?”, brincou Erika Schneider. Pyong Lee, então, não terminou de contar: “Eu não vou falar porque aí dá muita dica. Foi na escola, antes do Ensino Médio”.

Em seguida, as perguntas picantes continuaram e o ex-BBB escolheu a pergunta de número 8, sobre receber lambidas “na costura” [região do períneo, que fica entre o saco escrotal e o ânus]. E ele não fugiu, mais uma vez: “Gosto, muito. Amava, porque estou em castidade”, declarou.

E completou: “Muito homem tem preconceito em relação a isso, mas é porque nunca provou e não sabe que é gostoso. Aí [a parceira] chegou um pouco abaixo das bolinhas e ele já rejeita. É uma zona erógena, é prazeiroro e gostoso. E é por isso que a gente gosta. Se não tivesse nada de agregador, diria que tanto faz. Mas é bom”, garantiu.

Veja a entrevista completa

Sammy abre o jogo sobre relação com Pyong Lee Sammy Sampaio usou as redes sociais para responder alguns questionamentos dos internautas e acabou sendo perguntada a respeito do ex-marido, Pyong Lee. Para sanar as dúvidas dos seguidores, a influenciadora esclareceu qual é a sua relação com o hipnólogo e revelou não querer o pai de seu filho por perto.

“Qual é a sua relação com seu ex-marido?”, questionou uma pessoa. “Nós chegamos a conclusão mútua de que não queremos ser amigos ou conviver por perto já faz um bom tempo. Falamos só sobre assuntos do Jake e apenas quando necessário. Assim encontramos paz e um clima super agradável”, disparou Sammy.

A influenciadora digital também foi questionada sobre relacionamento. Um seguidor resolveu perguntar se a moça já havia conhecido alguma pessoa interessante. “Conheci muitas pessoas interessantes. Mas ser interessante é suficiente? A convivência e o tempo estando perto das pessoas é muito importante porque você vai analisando as situações e como a pessoa lida com tudo”, respondeu ela.

Sammy completou: “Principalmente quando você quer um relacionamento para a vida toda com alguém que queira a mesma coisa para passarem pelas situações juntos e com maturidade”, encerrou.