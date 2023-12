Pyong Lee rebate críticas e diz que não violentou a ex-mulher Sammy

Pyong Lee usou as redes sociais nesta segunda-feira (11/12) para falar sobre as acusações de violência doméstica feitas pela ex-mulher Sammy. O ex-BBB também rebateu as críticas de que não participa da vida do filho Jake, de três anos de idade.

“Vocês precisam parar de acreditar em tudo o que veem na internet. Ficam criando ideias e coisas na cabeça. Eu cumpro todas as minhas obrigações de pai, desde financeiras até afetivas”, disparou.

Pyong Lee

Pyong Lee

Pyong Lee

Ele também revelou que o esquema de visitas a Jake foi estabelecido por Sammy há um ano e meio, quando o casal se separou. No entanto, segundo Pyong, enquanto era casado, sua rotina com o filho era bastante diferente.

“Eu ficava com o Jake o dia inteiro, porque a gente morava junto (…) Eu vi todas as fases de evolução. Começando a comer, falar, andar… Ensinando português, inglês, levando pra escola. Inclusive a estratégia de criação antes do nascimento foi feita por mim, por trabalhar com mente humana, saúde mental, neurociência, comportamento e cérebro”, detalhou Lee.

“Quem são vocês que ficam apontando o dedo e julgando os outros? (…) Vocês me julgam pelos posts e opiniões de página, sendo que nem me acompanham para ver o meu tempo com meu filho, o tipo de relacionamento que eu tenho, os compromissos que eu tenho com ele”, completou.