Quadra da Mocidade Alegre celebra bicampeonato do Carnaval de São Paulo

A quadra da Mocidade Alegre, vencedora do Carnaval de São Paulo deste ano, se reuniu na noite desta terça-feira, 13, para comemorar o samba-enredo que levou a escola ao seu bicampeonato. Com o tema “Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País”, a letra conta com um refrão animado. Esta é a 12ª vez que a escola é elencada como vencedora. Com 270 pontos, a agremiação do bairro do Limão, na Zona Norte, alcançou pontuação máxima. A vitória da Mocidade Alegre enlouqueceu os milhares de foliões presentes na rua da sede da escola de samba, que comemora a vitória com muita alegria e festa. O troféu chegou à quadra conduzido pela presidente Solange Cruz Bichara.

Como mostrou o site da Jovem Pan, a escola de samba Dragões da Real ficou em segundo lugar, enquanto a Acadêmicos do Tatuapé ocupou o terceiro. Com esta 12ª vitória, a Mocidade Alegre é a segunda escola com mais vitórias no Carnaval de São Paulo, ficando atrás apenas da Vai-Vai, que lidera com 15 títulos. Já as agremiações Tom Maior e Independente Tricolor foram rebaixadas para o Grupo de Acesso I. A Mocidade Alegre compartilhou o momento de alegria com os seguidores nas redes sociais. Confira:

