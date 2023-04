Quadrilha explode agência bancária no Guarujá e fecha via para dificultar passagem da polícia

Moradores do Guarujá, na Baixada Santista, em São Paulo, levaram um susto na madrugada desta quarta-feira, 5. Uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência da Caixa Econômica Federal, por volta das 4h55, na Avenida Dom Pedro I, no bairro Belmar. Os criminosos ainda utilizaram um caminhão e um ônibus para obstruir a via e impedir a passagem da polícia. Parte da estrutura do estabelecimento foi destruída com a explosão. Ainda não se sabe se o grupo conseguiu roubar uma quantia em dinheiro da agência, bem se houve algum preso ou ferido. Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência está em andamento. O caso deve ser investigado pela Polícia Federal de Santos. Um vídeo divulgado pelas redes sociais mostra a ação da quadrilha. Três homens aparecem correndo para o lado da agência. De repente, há uma forte explosão. Em seguida, os homens correm para dentro da agência. Uma forte fumaça branca cobria o local. Foi possível ouvir alguns disparos na gravação. Não há informações de presos ou feridos.

