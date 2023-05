Quadro clínico de Marina Silva evolui e ministra deve ter alta em breve, informa hospital

Chefe do Ministério do Meio Ambiente foi internada no Instituto do Coração, em São Paulo, no último sábado, 6, após testar positivo para Covid-19

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Ministra Marina Silva durante apresentação dos 100 dias do Governo Lula



A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), deve ter alta hospitalar em breve. A informação consta no último boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 8. “Seu quadro evolui clinicamente bem e estável em relação ao dia anterior, com expectativa de alta em breve. A paciente passa por exames de rotina e permanece em acompanhamento”, diz o documento. Como o site da Jovem Pan mostrou, a ministra está internada desde o sábado, 6, Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, após testar positivo para Covid-19. À Jovem Pan, a assessoria da política informou que Marina aguardava resultados de exames para definir se permaneceria ou não reclusa em tratamento. Em março deste ano, a ministra passou dois dias no Hospital Brasília, localizado no Largo Sul da capital federa, com fortes sintomas gripais e a possibilidade de ter contraído malária. Embora o resultado para a contaminação tenha sido negativo, a ministra precisou cancelar seus compromissos.